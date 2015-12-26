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مسئول بالقابضة للغزل والنسيج: صرف مستحقات عمال شبين الكوم خلال أسبوع

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مسئول بالقابضة للغزل والنسيج: صرف مستحقات عمال شبين الكوم خلال أسبوع مسئول بالقابضة للغزل والنسيج: صرف مستحقات عمال شبين الكوم خلال أسبوع
أعلن أحمد الصاوى، نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، اليوم السبت، خلال كلمته لعمال غزل شبين المضربين، أن القابضة للغزل والنسيج ستقوم بصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة من رواتب وحوافز ومكافآت ومنحة تحقيق الهدف المتأخرة خلال أقل من أسبوع.

واعترف الصاوى بأحقية العمال فى صرف حافز التطور، وأنه سيتم عقد جمعية عمومية الثلاثاء المقبل بمقر الشركة القابضة لوضع جدول زمنى لصرف مستحقات العمال، على أن يتم تشكيل لجنة لبحث باقى المطالب الإدارية الخاصة باستبعاد مسئولين من الشركة نظرا لتجاوزاتهم ضد العمال، وخصم الضرائب على أساسى المرتب، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل تسعيرة وحافز الإنتاج.

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مصر 365