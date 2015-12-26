محافظ بنى سويف الجديد: "هنستفيد مما تم من جهد ودراسات وهنضيف عليها"

قال شريف حبيب محافظ بنى سويف الجديد، إن الإنجاز على أرض الواقع يزرع ثقة المواطنين فى الجهات التنفيذية، قائلا: "هنشتغل عليه الفترة القادمة واستخدام موارد المحافظة والمحافظ يمثل الدولة فى محافظته".

وأضاف شريف حبيب محافظ بنى سويف الجديد، فى مداخلة هاتفية لقناة "أون تى فى"، أن أولى الأولويات هى التعرف على إمكانيات المحافظة بشكل عام على أرض الواقع، ومن خلال المستندات، وهناك أولويات معروفة ومؤكدة وهى الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وكلها ملفات لها نفس القدر من الأولوية، مضيفًا: يجب العمل بها بالتوازى.

وأشار شريف حبيب محافظ بنى سويف، إلى أنه لابد من تضافر كل الجهود لإيجاد حلول للمشكلات المتواجدة بالمحافظات منذ زمن بعيد، ومنها إيجاد فرص عمل وحل مشكلة الإسكان، قائلا: "هنستفيد مما تم من جهد ودراسات وهنضيف عليها".