استعدادات مكثفة بمحافظة القليوبية لاستقبال المحافظ الجديد

شهدت محافظة القليوبية استعدادات مكثفة لاستقبال المحافظ الجديد رضا محمد فرحات الذى أدى اليمين أمام الرئيس السيسى، بينما أكدت مصادر داخل المحافظة أن المحافظ الجديد سيصل غدا لديوان عام المحافظة.

وشغل المحافظ الجديد منصب مساعد وزير الداخلية وعضو ممثلا عن الوزارة فى إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بناء على قرار رئيس الوزراء السابق فى مايو الماضى بتشكيل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليصبح اللواء رضا عضوا به ممثلا عن وزارة الداخلية ويستمر القرار لمدة عامين.

فيما تباينت الآراء حول حركة المحافظين الاخيرة والتى طالت المهندس محمد عبد الظاهر المحافظ السابق وتم نقله للإسكندرية حيث أكد عددا من المواطنين أنهم كانوا يأملون فى استكمال عبد الظاهر فى منصب محافظ الإقليم حتى يستطيع إتمام المشروعات التى تم البدء فيها.

فيما لاقى خبر نقل المحافظ محمد عبد الظاهر استحسانا وسط أصحاب الأبراج السكنية المخالفة فى بنها والخصوص والدائرى بشبرا الخيمة والذين خاضوا مع الرجل حربا ضروس وصلت إلى حد الحملات الممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب إصراره على إزالتها.

ويأتى اختيار المهندس محمد عبد الظاهر محافظا للإسكندرية نظرا لسابق تقلده منصب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية لعدة سنوات الأمر الذى قد يجعله ملما بكثير من مشاكل العاصمة الثانية.