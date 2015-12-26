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هاشتاج "الزقازيق" يتصدر تويتر بعد إقالة محافظ الشرقية وانفجار السكة الحديد

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هاشتاج "الزقازيق" يتصدر تويتر بعد إقالة محافظ الشرقية وانفجار السكة الحديد هاشتاج "الزقازيق" يتصدر تويتر بعد إقالة محافظ الشرقية وانفجار السكة الحديد
تصدر هاشتاج "الزقازيق" على موقع التدوين المصغر "تويتر" التريند المصرى، واحتل مركز الصدارة فى قائمة الأكثر تداولاً لليوم السبت لعدة أسباب، أولاً بسبب إقالة محافظة الشرقية الدكتور رضا عبد السلام بدون إبداء أى أسباب أمس الجمعة، فغرد أحد المدونين عبر الهاشتاج "المحافظ كان محبوبا من الجميع ولازم يرجع".

وجاءت معظم التدوينات رافضة لقرار إقالة المحافظ،ـ ودعى البعض لتنظيم وقفة ضد تلك الإقالة وكتبوا: "ندعو كل مواطن ضد رحيل محافظة الشرقية إلى وقفة احتجاجية غدا الأحد فى جميع ميادين المحافظة".

أما السبب الثانى لدخول هاشتاج "الزقازيق" التريند المصرى هو حدوث انفجار وقع صباح اليوم، السبت، بين قرية أنشاص الرمل وسلمنت بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وأسفر عن انفصال 70 سم من قضبان السكة الحديد، وعادت حركة القطارات بخط الشرق" القاهر- الزقازيق" بعد 5 ساعات من توقفها.
> ولم يخلو الهاشتاج أيضا من السخرية والمزاح ، فغرد أحد المدونين قائلا: "تقريباً احنا تريند علشان المحافظ مشى وعايزينه يرجع"، وأضاف آخر: " الزقازيق فيها كام زقزوق وأشهد يا تاريخ أصبحنا تريند".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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