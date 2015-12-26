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استمرار المفاوضات بين محمود سعد و"النهار" للاتفاق على برنامج جديد

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استمرار المفاوضات بين محمود سعد و"النهار" للاتفاق على برنامج جديد استمرار المفاوضات بين محمود سعد و"النهار" للاتفاق على برنامج جديد
علم "اليوم السابع" أن الحوار ما زال مفتوحًا بين الإعلامى محمود سعد وإدارة قنوات النهار لاختيار الصيغة التى يخرج بها برنامج محمود سعد الذى رصدت له القناة ميزانية كبيرة وهو برنامج تنموى يتضمن فقرات فنية، وحتى الآن ما زالت المفاوضات بين الطرفين مفتوحة لحين الوصول إلى اتفاق.

من ناحية أخرى يقدم محمود سعد الحلقة الأخيرة له فى برنامج "أخر النهار" الليلة، حيث يودع سعد جمهوره ليلتقى بهم من جديد قريبًا، وكان سعد أعلن عبر البرنامج أن الأسبوع الجارى يشهد آخر ظهور له فى "أخر النهار".

يذكر أن محمود سعد استضاف أمس فى برنامج "أخر النهار" الفنان على الحجار، فى سهرة غنائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وأعياد الميلاد، وقدم الحجار مجموعة من أفضل الأغانى وابتهالات المديح فى النبى صلى الله عليه وسلم.

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