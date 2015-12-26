السيسى للمحافظين الجدد: كافحوا الفساد أينما وجد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بالمحافظين الجدد لمحافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبنى سويف، والسادة نواب الوزراء بوزارات التعليم العالى، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب فى بداية الاجتماع عن خالص تمنياته بالتوفيق للمحافظين ونواب الوزراء الجدد، وأن تكلل كافة جهودهم وأعمالهم بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدد على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التى يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد.

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