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المشدد 5 سنوات لـ3 طلاب إخوان وبراءة أخر فى قضية التعدى على عميد صيدلة

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المشدد 5 سنوات لـ3 طلاب إخوان وبراءة أخر فى قضية التعدى على عميد صيدلة المشدد 5 سنوات لـ3 طلاب إخوان وبراءة أخر فى قضية التعدى على عميد صيدلة
قضت دائرة الإرهاب الشرقية المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواع أمنية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعدد 3 طلاب، وبراءة آخر فى القضية رقم "15857" لسنة 2013 وذلك لتعديهم على الدكتور عبدالله الشنوانى عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق.

صدر القرار اليوم، السبت، برئاسة المستشار نسيم فرج رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب وسكرتارية أحمد رزق .

وكان المستشار أحمد دعبس المحامى، العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال 4 طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة الزقازيق، لمحكمة الإرهاب وذلك لتعديهم على عميد كلية الصيدلة.

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