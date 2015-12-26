المشدد 5 سنوات لـ3 طلاب إخوان وبراءة أخر فى قضية التعدى على عميد صيدلة

قضت دائرة الإرهاب الشرقية المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواع أمنية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعدد 3 طلاب، وبراءة آخر فى القضية رقم "15857" لسنة 2013 وذلك لتعديهم على الدكتور عبدالله الشنوانى عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
صدر القرار اليوم، السبت، برئاسة المستشار نسيم فرج رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب وسكرتارية أحمد رزق .
وكان المستشار أحمد دعبس المحامى، العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال 4 طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة الزقازيق، لمحكمة الإرهاب وذلك لتعديهم على عميد كلية الصيدلة.