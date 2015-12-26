مصدر قضائى: ضبط وإحضار المعلق عصام عبده وآخر فى "رشوة" المندوه الحسينى

كشف مصدر قضائى بنيابة وسط القاهرة، صدور أمر بضبط وإحضار المعلق الرياضى عصام عبده وشخص آخر لسماع أقوالهم فى واقعة اتهام المندوه الحسينى، برشوة موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات لتسهيل شراء قطعة أرض .

وفى نفس السياق أكد المصدر أن نيابة وسط القاهرة الكلية عرضت المندوه الحسينى وموظف بالجهاز المركزى للمحاسبات على لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأخذ بصمة الصوت الخاصة بهم لمضاهاتها بما ورد من تسجيلات بالرقابة الإدارية .

كشفت تحقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، أنه تم ضبط "الحسينى"، و"محمود .أ" صاحب جمعية خيرية، أثناء عرض "الحسينى"، رشوة، تقدر بـ50 ألف جنيه للثانى؛ بسبب حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى.

أدلى رجل الأعمال المندوه الحسينى، وصاحب جمعية خيرية، باعترافات تفصيلية بواقعة الرشوة، واعترف الحسينى بتقديمه رشوة للمتهم الثانى "محمود.أ" صاحب جمعية خيرية، تقدر بـ50 ألف جنيه لتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى.

>وأضافت التحقيقات، أن المتهم شرح بالتفصيل عملية تقديمه للرشوة بعد إنكاره للاتهامات الموجهة إليه، فى أولى جلسات التحقيق، حيث أكد أنه كان يعطى المتهم الثانى أموالا ردًا لخدمات قدمها له ليس لها علاقة بالأرض.

>وأشارت التحقيقات، قيام المتهم بتقديم رشوة فى بادئ الأمر بلغت نحو 10 آلاف جنيه، ثم أعطى له موعد آخر لتقديم 30 ألف جنيه من المبلغ، وبالفعل تم الأمر، إلا أنه ألقى القبض عليه أثناء تقديم الدفعة الأخيرة من المبلغ التى قدرت بـ10 آلاف جنيه، مؤكدا خلال التحقيقات أنه أجبر على تقديم تلك الرشوة مقابل إنهاء إجراءات المناقصة على قطعة أرض.

وأضاف المصدر القضائى لـ"اليوم السابع" أن اعتراف المندوه الحسينى بواقعة الرشوة بعد إنكاره لها فى بادئ الأمر جاء بعد عدة محاولات مضنية من قبل اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عنه، للاستفادة من المواد القانونية الخاصة بالاعتراف فى مثل تلك القضايا.