بالصور..مدير شرطة السياحة يجتمع بضباط وأفراد الإدارة قبل احتفالات رأس السنة

اجتمع اليوم السبت، اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مع الأفراد.

بدأ المدير العام الاجتماع بتهنئة الأفراد بمناسبة المولد النبوى الشريف والأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد ونقل تهنئة وزير الداخلية واللواء مساعد الوزير للحراسات والتأمين.

وتحدث شاهين عن التحديات التى تمر بها البلاد بالفترة السابقة والحالية، قائلا: "علينا جميعا تأمين جميع المنشآت السياحية والأثرية والثقافية والعمل على دعم جميع الخدمات وتدعيمها خصوصا فى الفترة المقبلة".

وأكد شاهين ضرورة مراجعة جميع الكاميرات والأجهزة اللاسلكية والستر الوقائية وحماية الفرد والمجند بالتدريب، أنه عنصر هام جدا للتنشيط، مشددا على رفع كفاءة التدريب لمحاربة الإرهاب والتعامل معه، موضحا: "علينا عمل عمليات استباقية أثناء التعامل مع الإرهاب، فنحن نعمل جميعا فى حب الوطن وعلينا القضاء على الإرهاب لإننا أقوى منه".

وأوصى مدير شرطة السياحة العمل على حسن معاملة الجمهور والزائرين والسائحيين، وعلى الجميع مراجعة جميع خطط التأمين والتدعيم بالأسلحة المتطورة.

كم طالب بضرورة الاهتمام بالمجندين وتدريبهم والاهتمام بإعاشتهم والاهتمام بالفترة المقبلة، كما أكد على تشديد الخدمات التأمينية ودعم جميع الفنادق والأماكن الأثرية، خلال احتفالات أعياد الميلاد.

وأكد على التواصل مع القيادات والمرؤوسين والنظر للظروف الاجتماعية خاصا لرغبات الأفراد والذين يعتبرون أسرة واحدة معهم.

حضر الاجتماع اللواء علاء السباعى مدير المباحث، ووكلاء الإدارة للأمن والآثار ومديرى المناطق الجغرافية ورؤساء الأقسام.



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