تجديد حبس مساعد الصيدلى المتهم بتشويه وجه طفلة بعد جلسة بخار بـ"كاتل"

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة النيابة حبس"محمد. ش" مساعد الصيدلى المتهم بالتسبب فى تشويه وجه "سما .ا" - 3 سنوات - نتيجة خطأ طبى لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم أن المتهم خريج كلية تربية ولا يمت للطب بصلة، ووذلك بعد ما طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية ،واستعلمت من نقابة الصيادلة عن تصريح العمل الخاص بالصيدلية.

وكان ياسر البحرواى أحد أقارب الطفلة قال لـ "اليوم السابع":"عندما ذهبت والدة "سما " إلى صيدلية بمنطقة بشتيل لحقناه بحقنة ضد الحساسية، أعطاها المتواجد بالصيدلية حقنة إصابتها بالإغماء، وعندما حقنها بالكورتيزون فى الوريد، أصيبت بانتفاخ فحملها إلى معمل الصيدلية لإخضاعها لجلسة تنفس صناعى،وعندما اكتشف أن الجهاز معطل، وضع ماء داخل سخان المياه "الكاتيل" ووجهه إلى الطفلة لتستنشق البخار الساخن، ما أدى إلى لتشويه وجهها بعد سقوطه عليها.

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