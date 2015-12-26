بالصور.. طفل بنصف رأس يحتفل مع أبويه بالكريسماس بعد بلوغ عامه الأول

بدأ الاحتفال بأعياد الكريسماس فى جميع أنحاء العالم ونشر العديد من الأشخاص صورهم بجانب شجرة عيد الميلاد المزينة بالألعاب، لكن كشفت وكالة أسوشيتد برس عن احتفال من نوع آخر فى بيت جاكسون الطفل الذى ولد بنصف رأس.

الأب براندون يداعب ابنه جاكسون بجوار شجرة الكريسماس

ووفقاً للوكالة، قام الأب براندون بويل بحمل ابنه جاكسون البالغ من العمر عام واحد والمولود بحالة نادرة تسببت فى عدم اكتمال نمو دماغه وتركت نصف جمجمته مشقوقة.

>وقالت أم الطفل وهى تحمل ابنها جاكسون إنه افضل احتفال للكريسماس مع هذا الطفل الرائع.

جاكسون الطفل المعجزة يحتفل بالكريسماس مع والديه

>وقد أشار فريق من الأطباء البريطانيين عبر صحيفة ديلى ميل البريطانية أنه تم اكتشاف حالة الطفل وهو جنين فى رحم والدته عبر أشعة السونار وظهر برأس غير مكتمل ومع ذلك تحدت الأم الطب ورفضت الإجهاض واكتمل الحمل وولد الطفل وبلغ عامه الأول فى شهر سبتمبر الماضى حيث يعانى من حالة نادرة تسمى "اللادماغية".

الطفل المعجزة فى حضن والده

>وبعد مرور أكثر من عام على ولادة الطفل ذى الرأس غير المكتمل يحتفل الوالدان بالكريسماس هذا العام مع طفلهما المعجزة.