الصحة: قوافل علاجية مجانية بقرى أسيوط للعلاج على نفقة الدولة

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، عن خطة القوافل العلاجية المجانية التى سيتم تنظيمها بقرى ونجوع المحافظة، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يونيه القادم، وتضم تخصصات طبية متنوعة للكشف وإجراء التحاليل والعلاج على نفقة الدولة والأشعة وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، صرح بذلك الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط .

وقال إن الخطة تم وضعها بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، حيث يستفيد بها أكبر عدد من المواطنين فى قرى ونجوع المحافظة، مشيرًا إلى مشاركة أطباء متخصصين فى كافة المجالات من مستشفيات المحافظة للفحص والكشف وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم العلاج اللازم، فضلاً عن تحويل الحالات اللازمة إلى مستشفيات أسيوط وعلاجها على نفقة الدولة فى حالة الحاجة لذلك .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم تنظيم قوافل علاجية خلال شهر يناير بـ"قرية الزرابى بمركز أبوتيج، والعزية بمركز منفلوط، وعزبة اسحاق بمركز أبنوب، ومدينة أسيوط الجديدة"، وخلال شهر فبراير بـ"قرية الغريب بمركز ساحل سليم، ودشلوط بمركز ديروط، وجحدم بمركز منفلوط، وبنى طالب بمركز الفتح"، أما فى شهر مارس فسيتم تنظيم القوافل بـ"قريتى دير درنكة ودير ريفا بمركز أسيوط، والمنشأة الكبرى بمركز القوصية، ورفاعة الطهطاوى بمركز أبنوب، البلايزة بمركز أبوتيج"، أما فى فى شهر أبريل فتم تحديد قرى "العتمانية بمركز البدارى، وعرب العوامر بمركز أبنوب، وبنى عدى بمركز منفلوط، ودشلوط بديروط" مضيفًا أنه سيتم تنظيم هذه القوافل خلال شهر مايو فى قرى "مير بمركز القوصية، والشيخ سويف بمركز الفتح، والغريب بمركز ساحل سليم، وعزبة اسحاق بمركز أبنوب".

كما تم وضع قرى "التضامن بمركز البدارى، وبنى غالب بمركز أسيوط، والمنشأة الكبرى بمركز القوصية، وأسيوط الجديدة ، الزرابى بمركز أبوتيج" ضمن تنظيم قوافل علاجية مجانية خلال شهر يونيه القادم .



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