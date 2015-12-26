مرافق أسيوط تحرر 268 محضر إشغال طريق وإزالة إدارية

أكد العقيد طارق حسين رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، على استمرار حملات اليوم الواحد، التى تستهدف مكافحة الإشغالات بكافة صورها التى تعيق حركة المارة والسيارات، بناءا على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط .

وأضاف العقيد طارق حسين، أن الحملات استهدفت شوارع "الجيش ،ميدان المجذوب ،23 يوليو، السادات ،إمتداد يسرى راغب ،ميدان المحطة ،النميس ،الجمهورية ،الهلالى " حيث أسفرت الحملة عن تحرير 170 محضر إشغال وإزالة إدارية كما استهدفت حملات اليوم الواحد أيضا إزالة كافة الإشغالات على جانبى الطرق بدائرة مركز الفتح، حيث بلغ إجمالى المحاضر التى تم تحريرها حوالى 98 محضر إشغال وإزالة إدارية.

وأوضح رئيس شرطة المرافق، أن المحاضر تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق ومحاضر محلات عامة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر نظافة عامة، ومحاضر مخالفة إلقاء مواد بناء وإزالة إدارية لحواجز حديدية وأسمنتية وتند قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو.