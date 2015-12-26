بالصور.. نادى الرواد يكرم الخارجين من ماراثون الانتخابات بالعاشر من رمضان

نظم مجلس إدارة نادى الرواد بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور أبو الحجاج عبد الغنى، لقاءً لتكريم المرشحين الخارجين من ماراثون الانتخابات البرلمانية، بمقر النادى، ومناقشتهم حول مدى استعدادهم للاستمرار فى العطاء لخدمة المدينة بعد خروجهم من الانتخابات.

وطالب أبو الحجاج النواب السابقين، الذين حضروا وهم "حنا بشرى، وسناء أبو سمرة، ومحمود معتمد، وأشرف الدوكار، وعادل السيد، والسيد البكرى، ومحمد قبطان" بضرورة وضع تصور لتنمية المدينة أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا، وإمكانية تكوين مؤسسة أهلية من أهالى العاشر من رمضان لتطوير المدينة، ووضع ميثاق شرف ومقترحات لتنمية المدينة.

وخلال حفل التكريم، أكد حنا بشرى على أهمية، تشكيل نقابة لعمال اليومية وعمل مشروعات إنتاجية للنساء المعيلات، والأرامل والمطلقات، فيما طالبت الدكتورة سناء أبو سمرة بضرورة الانفصال عن هيئة المجتمعات العمرانية، وحل أزمة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، فيما استعرض قبطان برنامجه الانتخابى وما تم تحقيقه منه، بينما أكد الدوكار على ضرورة التصدى لحل مشاكل العمال والمستثمرين فى العاشر، بينما طالب محمود معتمد بضرورة المشاركة وأهمية المجتمع المدنى فى التنمية لأنه المستقبل، وقال البكرى إن القضاء على الفساد المالى والإدارى هو الخطوة الأولى للتنمية.

وبعد أن سلم أعضاء مجلس إدارة نادى الرواد وعلى رأسهم، الدكتور أبو الحجاج، درع النادى لكل الأعضاء السابقين الذين كانوا ترشحوا عن دائرة العاشر، أعلن أن السبت الثانى من شهر يناير سيتم عقد اجتماع ثانى لاستكمال مناقشة وضع التصور الكامل لتطوير العاشر على مدار العشر سنوات المقبلة بمعاونة أهالى وشباب وقيادات العاشر.



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