محافظ الوادى الجديد: 5 مديرين و67 ملفا يخضعون للتحقيق لدى الجهات الرقابية

يباشر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إجراءات التحقيقات القانونية فى الملفات التى قام بإحالتها مؤخرا إلى النيابة العامة والنيابة الإداراية، والتى تضمنت إحالة 5 مديرين عموم إلى جهات التحقيق بجانب إحالة أكثر من 67 مذكرة ومخالفة ضد موظفين بمختلف القطاعات للتحقيق فيها، من أجل كشف الحقائق وتطبيق القانون فى إطار ما يتخذه الجهاز التنفيذى من إجراءات للقضاء على مظاهر الفساد المالى والإدارى بقطاعات المحافظة الحكومية .

وقال عشماوى فى تصريح خاص "لليوم السابع"، إنه يرفض الإفصاح عن أسمائهم، مؤكدا على أنه قام بإحالة المفات إلى جهات التحقيق، وينتظر نتائج التحقيق لاتخاذ اللازم حيال ما تسفر عنه تلك التحقيقات، مؤكدا على أنه لا يميل إلى تطبيق الجزاءات المباشرة على الموظفين، باعتبار أن ذلك يترك انطباع اللامبالاة لديهم بعد أن تذوقوا طعم الجزاءات المباشرة، ولكنى أعتمد على سياسة الثواب والعقاب لتحقيق أفضل ما لدى الموظفين من مستويات الأداء .

وأضاف عشماوى أن العقبة التى تواجهه فى تقييم الجهاز الإدارى هى غياب قيادات الصف الثانى، نظرا لضعف مستوى قيادات الصف الأول دون تعميم القاعدة بجانب تقييم الوزارات المختصة لاختيارها لمديرى العموم المكلفين بالعمل فى محافظة الوادى الجديد ومقارنة الوادى الجديد بباقى المحافظات من حيث عدد السكان دون النظر لما تمتلكه من مقومات هائلة .

>