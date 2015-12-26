بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفنى

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ملتقى التوظيف وفرص العمل والتدريب والتمويل ودراسات الجدوى، لخريجى التعليم الفنى بالإسماعيلية، والذى نظمته وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل التابعة لإدارة التعليم الفنى، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية.

رافق المحافظ فى افتتاح ملتقى التوظيف كلا من المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وجمال السيد محمود وكيل وزارة القوى العاملة، وحسن سعد مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة.

يشارك فى الملتقى، 21 شركة من كبريات الشركات الاستثمارية والصناعية، والتى تتيح أربعة آلاف فرصة عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية من خريجى التعليم الفنى.

وأشار محافظ الاسماعيلية، إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة للعمل على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ومواجهة البطالة، علاوة على التركيز والاهتمام بالتدريب والتأهيل للخريجين من جميع التخصصات، وذلك من خلال مراكز التدريب المتاحة بالمحافظة.

وأضاف اللواء يس طاهر، أن هناك خطة تنفيذية تتبناها المحافظة لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالتوافق مع مراكز التدريب والتأهيل، لإعداد الكوادر المؤهلة، والمدربة لسوق العمل، وأحداث التوافق فيما بين احتياجات السوق وخريجى التعليم الفنى.

وأكد المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أنه يجرى حاليا التنسيق والإعداد لإقامة الملتقى الثالث للتوظيف المقرر انعقاده خلال شهر يوليو القادم، بالتعاون مع القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية.



>