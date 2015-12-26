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دراسة: قضاء الأطفال مزيدا من الوقت أمام الكمبيوتر يسبب قصر النظر

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دراسة: قضاء الأطفال مزيدا من الوقت أمام الكمبيوتر يسبب قصر النظر دراسة: قضاء الأطفال مزيدا من الوقت أمام الكمبيوتر يسبب قصر النظر
حذرت دراسة طبية من قضاء الأطفال لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية قد يعرضهم للمعاناة من قصر النظر، وفقا للجنة خبراء من أطباء العيون فى الولايات المتحدة.

فقد لاحظ أطباء العيون أنه خلال الخمسين عاما الماضية، زاد انتشار قصر النظر بين الأمريكيين، حيث أرجعوا ذلك إلى العمل على مقربة من شاشات الأجهزة الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر بدلا من الانطلاق فى الهواء الطلق والتمتع بالضوء الطبيعى.

وقال الدكتور روهيت فارما مدير معهد جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن الأطفال الأمريكيين يقضون ساعات أطول من اللازم أمام شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة بدلا من الانطلاق فى الهواء الطلق، خصوصا بين الأطفال والشباب فإن النظر على الأشياء القريبة بصورة مستمرة يؤثر سلبا على النظر.

وناقشت لجنة من 10 أطباء فى الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) فى الاجتماع السنوى الأخير فى لاس فيجاس، حيث اعتبرت المعلومات المقدمة، معلومات أولية، يعد قصر النظر من أكثر الأمراض انتشارا فى المناطق الصناعية والحضرية منه فى المناطق الريفية.

وكشف الباحثون أن الأطفال المنحدرين من شرق آسيا مهيئون جينيا لقصر النظر، إلا أن عادات الأطفال فى تلك المناطق يمكن أن تزيد من معدلات قصر النظر أكثر من ذلك.

وقال الخبراء إن المعدل الحالى لقصر النظر لدى الشباب فى الصين يشكل 90% مقارنة بنحو 10 – 20% قبل 60 عاما، ويقارن ذلك بمعدل 42% بالنسبة للأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 54 عاما، وفقا لأبحاث سابقة.

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