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الوراثة والديدان والأنيميا.. أشهر أسباب نحافة الطفل

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الوراثة والديدان والأنيميا.. أشهر أسباب نحافة الطفل الوراثة والديدان والأنيميا.. أشهر أسباب نحافة الطفل
نسبة كبيرة من الأطفال يعانون فى أعمار مختلفة من النحافة، وهى مشكلة مرضية لها أسباب لابد من اكتشافها وتجنب إهمال علاجها، فيما يعانى الأبوين بشكل خاص من نحافة الطفل نتيجة صعوبة السيطرة على شهية الطفل أو إمداده بأطعمة معينة، ولكن ما هى أشهر أسباب النحافة عند الأطفال؟

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج السمنة والنحافة، أجابت على هذا السؤال الهام، مؤكدة أن نحافة الأطفال لها الكثير من العوامل والأسباب، وهى ليست محصورة فقط فى إصابة الطفل بالديدان، كما تعتقد الغالبية العظمى من الأمهات، بل أن الكثير من الأسباب الخفية قد تصبح سببا فى إصابة طفلك بالنحافة المرضية دون أن تدرى.

ومن أهم الأسباب المحتملة لإصابة الطفل بالنحافة حسب توضيح أخصائية علاج السمنة والنحافة:

• وزن الطفل: وزن الطفل الذى ولد به يتحكم بشكل كبير فى فرص إصابته بالنحافة، فإذا كان أقل من الوزن الطبيعى زادت فرص إصابته.

• سوء التغذية: أحد أهم أسباب نحافة الأطفال، وسوء التغذية يعنى إعطاء الطفل ما لا يحتاج من عناصر وحرمانه مما يحتاج جسمه.

• العوامل الوراثية: سبب هام ويغفله البعض فى الإصابة بالنحافة المرضية عند الأطفال.

• التعرض للضغط النفسى والتوتر: العوامل النفسية سبب هام فى التحكم فى شهية الطفل وفى وزنه.

• بعض الأدوية تسبب فقدان الشهية: بعض العقاقير الدوائية تسد الشهية وتتسبب فى فقدان الطفل لشهيته ما يجعله غير قادر على تناول الطعام.

• أسباب مرضيه كالأنيميا: الإصابة بها منتشر بين الكثير من الأطفال، وعلاجها السريع هو الحل.

• الإصابة بالديدان: من أهم الأسباب وأكثرها شيوعا بين الأطفال

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