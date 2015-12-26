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"جيش الإسلام" يدمر محطة كهرباء دمشق ثأرا لمقتل قائده زهران علوش

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"جيش الإسلام" يدمر محطة كهرباء دمشق ثأرا لمقتل قائده زهران علوش "جيش الإسلام" يدمر محطة كهرباء دمشق ثأرا لمقتل قائده زهران علوش
قالت مصادر عسكرية سورية موالية ومعارضة إن "جيش الاسلام وفى أول رد فعل لمقتل قائده، زهران علوش، أطلق صواريخ باتجاه محطة الكهرباء الرئيسية بدمشق، مما أدى إلى تدميرها".

وأضافت المصادر أن الظلام خيم "على معظم ارجاء العاصمة السورية دمشق مساء الجمعة، يذكر أن الطائرات الحربية الروسية اغتالت يوم الجمعة زهران علوش قائد جيش الاسلام وعددا من قياداته خلال اجتماع لهم فى احد مقراتهم بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وشكل اغتيال علوش صدمة فى أوساط المعارضة السورية حيث أكد الائتلاف الوطنى السورى أن الهدف من الهجوم عرقلة أو إحباط جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية فى سورية.

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