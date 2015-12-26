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طبيب مسالك بولية: الأدوية المثبطة للكليتين ضرورية بعد عملية زراعة الكلى

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طبيب مسالك بولية: الأدوية المثبطة للكليتين ضرورية بعد عملية زراعة الكلى طبيب مسالك بولية: الأدوية المثبطة للكليتين ضرورية بعد عملية زراعة الكلى
يضطر أغلب مرضى الفشل الكلوى لإجراء عملية زراعة الكليتين كوسيلة علاجية بدلا من إجراء الغسيل الكلوى، وهنا يؤكد الأطباء أهمية تناول الأدوية المثبطة للكليتين حال إجراء هذه العملية.

يقول الدكتور محمد مصطفى مرسى مدرس مساعد جراحة المسالك البولية والكلى بمعهد تيودور بلهارس، إن الفشل الكلوى هو عدم قدرة الكليتين على القيام بوظيفتهما الطبيعية فى الجسم، مما يترتب عليه تعرض المريض لبعض المشاكل الصحية.

واستكمل د. محمد قائلا: " عملية زراعة الكلى إحدى الوسائل العلاجية التى يلجأ إليها مرضى الفشل الكلوى، وتابع: " يجب على مرضى الفشل الكلوى الذين أجرى لهم عملية زراعة كليتين تناول الأدوية المثبطة للكليتين، وكذلك أدوية مثبطات المناعة، لأن إهمال هذه الأدوية قد يؤدى إلى فشل العملية وإعادتها مرة أخرى.

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مصر 365