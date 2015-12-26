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شوقى السيد: الشعب "مل من الثورات" وذكرى "25 يناير" ستمر دون أعمال عنف

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شوقى السيد: الشعب "مل من الثورات" وذكرى "25 يناير" ستمر دون أعمال عنف شوقى السيد: الشعب "مل من الثورات" وذكرى "25 يناير" ستمر دون أعمال عنف
أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، أن الشعب المصرى "مل من الثورات ولن يضيع وقته فى التظاهرات"، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع تذكر الأيام التى كانت فيه خالية من الأمن وكان الشعب يشكل لجانا شعبية لحفظ الأمن.

وأشار "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن ذكرى ثورة 25 يناير ستمر دون حدوث أعمال عنف، مضيفاً:" أصبح لدينا برلمان ، ومؤسسات الدولة اكتملت ، والشعب يسير فى الطريق الصحيح" لافتا إلى أن هناك من يتربص بمصر فى الداخل والخارج.


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