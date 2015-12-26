استخراج قتيل من عقار كرموز المنهار وإنقاذ 3 أخرين من تحت الأنقاض

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى استخراج جثة أحد ضحايا عقار كرموز المنهار، و إنقاذ 3 أخرين من تحت الأنقاض، حيث تم نقلهم إلى المستشفى فى حالة خطيرة .

تلقى اللواء نادر الجنيدى مدير أمن الإسكندرية، بلاغاَ بانهيار العقار الكائن بشارع العمرى منطقة كرموز غرب الإسكندرية، وانتقلت إدارة الحماية المدنية لموقع الحادث وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق مشغول بالسكان، وكان صادر له عدة قرارات إزالة .

- انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات والحى يقرر إزالته

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