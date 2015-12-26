استخراج قتيل من عقار كرموز المنهار وإنقاذ 3 أخرين من تحت الأنقاض

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى استخراج جثة أحد ضحايا عقار كرموز المنهار، و إنقاذ 3 أخرين من تحت الأنقاض، حيث تم نقلهم إلى المستشفى فى حالة خطيرة .إعلان - Ads إعلان - Ads
- انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات والحى يقرر إزالته
تلقى اللواء نادر الجنيدى مدير أمن الإسكندرية، بلاغاَ بانهيار العقار الكائن بشارع العمرى منطقة كرموز غرب الإسكندرية، وانتقلت إدارة الحماية المدنية لموقع الحادث وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق مشغول بالسكان، وكان صادر له عدة قرارات إزالة .
- انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات والحى يقرر إزالته
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