محافظ الشرقية المقال: "أنا مليش أكونت على فيس بوك "

نشرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، بيانا للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية المقال، جاء فيه "صرح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بأنه لن يدلى بأى تصريحات وليس له أى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن ما حدث اليوم بأنه تلقى مكالمة تليفونية من معالى وزير التنمية المحلية بترك المحافظة وتكليف النائب لإدارة شئون المحافظة لحين تعيين محافظ أخر".

وأضاف البيان أن "الدكتور رضا عبد السلام لم يدلى بأى تصريحات ولا أى بيانات إعلامية وكل ما هو على مواقع التواصل الإجتماعى ليس له أى شأن به".