النيابة تصرح بدفن المتوفين فى حادث انقلاب سيارة بالمحلة

صرح أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية بدفن جثث 5 متوفين بينهم "عريس" فى حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها، مساء أمس الجمعة، بترعة بقرية سندسيس التابعة لمركز المحلة.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة عن بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بقرية سندسيس التابعة لمركز المحلة، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ لمكان الحادث، وتم انتشال السيارة، حيث تبين مصرع مستقليها.

والمتوفون هم عادل إسماعيل عبد اللطيف، وربيع السيد عبد البديع عمار "العريس"، ومحمد إبراهيم عبدالمنعم موسى، وجمال سامى عبد النبى مبروك، وإبراهيم عبد القادر محمد شحاتة.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة التى كان يستقلها المتوفين اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلبت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وصرح أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة بدفن الجثث.

وشيع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة المتوفين إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية، يتقدمهم اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة، والمهندس صلاح موسى نائب رئيس المدينة، وحامد جلال جهجة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة.