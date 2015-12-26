أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بتوجيه الملك.. تشكيل لجنة ثلاثية لتقصي «حريق جازان»

Google+ Print
بتوجيه الملك.. تشكيل لجنة ثلاثية لتقصي «حريق جازان» بتوجيه الملك.. تشكيل لجنة ثلاثية لتقصي «حريق جازان»

    زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس مستشفى جازان العام؛ للوقوف على آثار حادث الحريق وتداعياته الذي اندلع فجر أمس الأول في بعض أقسام المستشفى.

والتقى سموه خلال الجولة المسؤولين بالمديرية العامة للشئون الصحية، وإدارة الدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب الحريق بالمستشفى، والاطلاع على تفاصيل هذه الواقعة وملابساتها.

كما زار المصابين في الحادث المنومين حاليًا بمستشفى العميس، ومستشفى الحياة الطبي بجازان، حيث نقل تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إليهم بالشفاء العاجل، والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وصادق العزاء والمواساة لأسرهم وذويهم. وأطمأن سموه خلال الجولة على الحالة الصحية للمصابين ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، موجهاً بتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات طبية وعلاجية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة.

وفي ختام الجولة، أكد أمير منطقة جازان حرص الجميع على سلامة المواطن وصحته وتقديم أفضل الخدمات له، مشيراً سموه لتشكيل لجنة من الصحة والدفاع المدني والمهندسين في جميع التخصصات، ومنذ الساعات الأولى التي وقع فيها الحادث، لتحديد أوجه القصور وأسباب الحريق تمهيداً لمعالجتها، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين واهتمامه ورعايته -حفظه الله. وطمأن سموه الجميع على صحة المصابين في حادثة الحريق وسلامة وضعهم الصحي، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكداً سعي الجميع في تقديم أفضل الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة، وكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة، وكل ما يسهم في منع الحوادث في كل المنشآت الحكومية والخاصة. وثمن سموه الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية ولجان التحقيق، وسعيها المتواصل في الوصول إلى النتائج الصحيحة والدقيقة عن أسباب الحادث، التي من المتوقع أن تتم في مدة ثلاثة أيام أو أكثر، بحسب توافر الأدلة التي تمكن تلك اللجان من الانتهاء من الأعمال والمهام المناطة بها في أسرع وقت ممكن. ودعا سموه مختلف الوسائل الإعلامية والمواطنين للوقوف صفاً واحداً، والحذر من بعض المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة أن يكون الحصول على المعلومة الصحيحة وكل ما فيه خير الوطن والمواطن هو الهدف الذي يسعي الجميع إلى تحقيقه. حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان د. سعد بن مقرن المقرن، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية