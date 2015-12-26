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ثلاث مدارس بالنماص لممارسة الهوايات الفنية والمهنية

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ثلاث مدارس بالنماص لممارسة الهوايات الفنية والمهنية ثلاث مدارس بالنماص لممارسة الهوايات الفنية والمهنية
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عبدالله آل قاسم

النماص - سعيد معيض

    أصدر مدير إدارة التعليم بمحافظة النماص عبدالله آل قاسم قراراً إدارياً يقضي بالاستفادة من بعض المباني الحكومية المدرسية وتوظيفها مراكز للهوايات الفنية والمهنية في القطاعات الثلاثة لتعليم النماص، وهي قطاع تنومة، وقطاع النماص، وقطاع بني عمرو.

القرار يؤكد حرص واهتمام إدارة تعليم النماص بالمواهب الفنية والمهنية وتوظيف المباني الشاغرة، بما يخدم المصلحة التعليمية والقيم الاجتماعية على حدٍ سواء، واستثمار طاقات أبناء المنطقة التعليمية وتوجيهها للوجهة الصحيحة تحت إشراف تربوي يحقق الرؤية والغاية لخدمة الدين والوطن في هذا المجال. وحدد القرار مبنى ابتدائية أسيد بن خضير (بنين) ليكون مقراً لمركز الهوايات الفنية والمهنية بالقطاع الأوسط، ومبنى ابتدائية منعا (بنات) ليكون مقراً لمركز الهوايات الفنية والمهنية بالقطاع الجنوبي، والمرافق الشاغرة في مبنى ابتدائية ومتوسطة المنصورية (بنين) ليكون مقراً لمركز الهوايات الفنية والمهنية بالقطاع الشمالي، كما أسندت مهام التشغيل والاشراف إلى قسم التربية الفنية بالإدارة.

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