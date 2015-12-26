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بالصور.. "أوقاف الإسكدرية" تنظم حفل إنشاد دينى بمناسبة المولد النبى

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بالصور.. "أوقاف الإسكدرية" تنظم حفل إنشاد دينى بمناسبة المولد النبى بالصور.. "أوقاف الإسكدرية" تنظم حفل إنشاد دينى بمناسبة المولد النبى
نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أمس الجمعة، حفلاً بمسجد الهدايا بحضور رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، ووكيل الوزارة بالإسكندرية، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، تضمن انشاد دينى وابتهالات.

وقال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحفل حضره رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، هو دعم كبير لمديرية الأوقاف فى الندوات التى تنظمها لنشر فكرها المستنير بين المواطنين.

وأضاف عبد الناصر نسيم، أن "مديرية الأوقاف مستمرة فى ندواتها فى جميع الأحياء بالإسكندرية لكى تصل إلى الشباب للحد من ظاهرة التطرف الدينى، وذلك بواسطة دعاه الأوقاف المعتمدين من الوزارة، طبقا لخطة وزارة الاوقاف، تحت قيادة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف".
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365