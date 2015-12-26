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برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

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برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015 برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

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>على الصعيد المهنى:


>موجة من المشاكل ستحاصر أبناء هذا البرج على الصعيد المهنى، لكن لا تتعجل أو تأخذ قرارًا فى الانفصال عن العمل فبعد هذه المشاكل ستشهد انفراجة كبرى.

على الصعيد العاطفى:


>ابتعد عن الغيرة والشك الذى من الممكن أن يهدم حياتك ويقلل من راحتك فى باقية المجالات، فالحب وحده بإمكانه أن ينجيك من أى مشاكل أخرى قد تواجهك فى حياتك.

على الصعيد الصحى:


>أنت مهمل لحالتك الصحية، كما أن العصبية والعنف المبالغ فيه الذى تتبعه فى تصرفاتك اليومية ينعكسان بالسلب على حالتك الصحية ويؤثران بشكل سلبى عليك، وهو ما يجب أن تنتبه إليه فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم مغرور ومنغمس فى التساهل مع نفسك فى العمل، وهو ما يجعل زملاءك يغيرون وجهة نظرهم عنك، لذا لا تأخذ النقد الموجه لسلوكك بمحمل شخصي، وكن أكثر قوة وصلابة فى مواجهة الآخرين والمتسببين فى المشاكل.

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مصر 365

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