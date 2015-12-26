برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>هذا اليوم ستتعرض لمجموعة من المشاكل التى قد تجعلك تشعر بأن حياتك قد توقفت عند هذا الحد وأنك لن تجد مستقبلك فى مكان عملك، لذلك لا تتردد أن تأخذ خطوة فى الانفصال عن عملك والبدء من جديد.>بعض التخبطات ستواجه علاقتك العاطفية على الرغم من الاستقرار النفسى الكبير الذى شاهدته فى الفترة الأخيرة، لكن لا تعطى لها ظهرك لأنها مجرد مشاكل سطحية ستزول سريعا.>استقرار نسبى فى حالتك الصحية فلا جديد بها وربما نشعر ببعض التأخر لكنه حالة غير مستمرة ولا يوجد لها أى حالة مرضية حقيقية.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام المقبلة.