مصادر: اللواء طارق نصر مرشحاً لشغل منصب محافظ الشرقية

كشفت مصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللواء طارق نصر مرشحاً لشغل منصب محافظ الشرقية خلفاً للدكتور رضا عبد السلام المحافظ السابق.

واللواء طارق نصر، هو لواء شرطة ابن قرية العزيزية مركز منيا القمح بالشرقية، تتدرج بالعمل فى وزارة الداخلية إلى أن وصل مؤخراً لدرجة مدير أمن أسيوط ثم مدير لأمن الجيزة قبل بلوغه سن المعاش.

محافظ الشرقية المقال يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل مكالمة وزير التنمية المحلية: الرئاسة طالبته بإبلاغ المحافظين بالاستعداد للتغييرات ورفض عودتى للجامعة..ولن أتولى محافظة أخرى وأرفض تظاهر الأهالى لبقائى

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