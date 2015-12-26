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خدعوك فقالوا"اتعشى واتمشى"..المشى بعد الأكل مباشرة يؤثر سلبا على الهضم

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خدعوك فقالوا"اتعشى واتمشى"..المشى بعد الأكل مباشرة يؤثر سلبا على الهضم خدعوك فقالوا"اتعشى واتمشى"..المشى بعد الأكل مباشرة يؤثر سلبا على الهضم
"اتعشى واتمشي" مقولة شائعة يرددها الكثيرون، غير أن الأطباء أكدوا أن المشى بعد تناول الطعام مباشرة يسبب مشاكل فى الهضم.

وتقول الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة، إن الحركة والرياضة والتمشية بصفة عامة أنشطة حركية مهمة على الإنسان الانتظام على أدائها يوميا كى يصح جسده، ويقى نفسه من الأمراض ويقوى مناعته.

وتضيف: "غير أن المشى مباشرة بعد تناول الطعام له أضرار عكسية يجهلها الكثيرون، منها أنه يؤدى إلى تدفق الدماء إلى العضلات والأطراف فقط، مبتعدا عن التدفق إلى المعدة، مما يعيق وظائفها فى الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائى الجيد، وإذا اعتاد الشخص هذه العادة بعد تناول الطعام مباشرة سيكون لها تأثير سلبى عام على نشاط حركة الأمعاء بشكل عام لمدة طويلة.

وتؤكد دكتورة صفاء أن المشى السليم، لابد أن يكون بعد تناول الطعام بما لا يقل عن ساعة، بحيث تكون المعدة قد بدأت بالفعل فى أداء مهامها، ووظائفها فى الهضم والتمثيل والامتصاص، وفى هذه الحالة تساعد الرياضة على سريان الدم إلى كل مناطق وعضلات الجسم، مما يقويها ويزيد طاقة الحرق ويساعد على إذابة ، والتخلص من الوزن الزائد، وتحريك المفاصل وتنشيطها، وتحسين حركة الجسم البدنية بشكل عام، كما يساعد فى هذا التوقيت السليم على تحسن حركة الهضم، والاستفادة من عناصر الطعام.

وفى النهاية تنصح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة بالاهتمام بممارسة الرياضة على مدار اليوم، وخاصة فى الصباح الباكر لتنشيط أجهزة الجسم كافة ومن بينها الأمعاء.

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مصر 365

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