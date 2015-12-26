حوار في الجول - مدرب الأهلي يتحدث عن.. إيفونا الأساسي واختفاء مؤمن و ' كارثة ' سموحة لن تتكرر

تحدث محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام في الأهلي عن ماليك إيفونا المهاجم الجابوني الذي افتتح أهدافه في الدوري المصري مرتين أمام حرس الحدود.

وأكد عظيمة على أن سوء الحظ يلازم حمدي زكي.. أيضا دور مؤمن زكريا ولماذا جلس على مقاعد البدلاء أمام حرس الحدود.

من يبدأ مباراة وادي دجلة في الجولة 10 من الدوري في هجوم الأهلي؟ كل هذا يجيب عنه عظيمة في حواره مع FilGoal.com.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع عظيمة.. والتالي نص الحوار:

- رأينا عماد متعب أساسيا تارة.. ثم ماليك إيفونا.. من هو المهاجم الأساسي في الأهلي؟

إيفونا في أول مباراة لعبها كأساسي سجل هدفين. معنى ذلك أنه سيكون أساسيا في المباراة المقبلة مثلما حدث مع عماد متعب بعد هدفه في بتروجيت.

الواقعية تقول إن إيفونا الأساسي للأهلي في ظل نجاحه في التسجيل.

- وماذا عن باقي المهاجمين، متى يحصلون على الفرصة؟

مركز رأس الحربة في الأهلي به حيرة في الاختيار.. الخماسي على أعلى مستوى بمعنى الكلمة.. "كلهم جامدين".

إيفونا منذ مجيئنا وكانت النية تتجه للاعتماد عليه بشكل أساسي لولا الإصابات. لكن بعد تعافيه حصل على الفرصة واقتنصها وسجل هدفين.

- أين محمد حمدي زكي من حسابات الأهلي؟

زكي لاعب سريع وقوي ومراوغ لكن سوء الحظ يعانده بعد الإصابة في دبي وحتى الآن يتلقى العلاج. لكنه لاعب متنوع يجيد التغطية في مركز وليد سليمان وكذلك أكثر من مركز.

- مؤمن زكريا كان عنصرا أساسيا.. لكنه لم يشارك أمام حرس الحدود، لماذا؟

مؤمن لاعب جيد ومحترم، ربما لم يكن موفقا أمام سموحة وهو ما جعل جوزيه بيسيرو المدير الفني يمنح الفرصة للاعب آخر حتى يستعيد زكريا الحالة المزاجية له.

مؤمن يعتمد عليه في المباريات الكبيرة مهما كان مستواه في التدريبات لأنه لاعب مسؤول جدا وأكبر دليل إنهائه مباريات الزمالك لصالحنا.

- كيف تعامل بيسيرو مع لاعبي الأهلي عقب مباراة سموحة وقبل لقاء حرس الحدود وبعده؟

قال بيسيرو للاعبين إن الفوز على حرس الحدود سيفرق معنا كثيرا ومنح اللاعبون ثقة كبيرة وقد كان وترجم ذلك بانتصار كبير.

كارثة الخسارة من سموحة لن تتكرر وهناك ثقة في ذلك.

وبعد مباراة حرس الحدود شكرنا اللاعبين.

- وماذا يحتاج الأهلي للتحسن أكثر؟

انتظام مسابقة الدوري سيطور ويحسن من الأداء لأن هناك ضغط غير عادي في المباريات. والأمر يضر كل الأندية ستعاني ولسنا نحن فقط. لأن كل اللاعبين ستتأثر لياقتهم بهذا الضغط.