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برج الجدى.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

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برج الجدى.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015 برج الجدى.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

لبرج الجدى:
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:


>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، مما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، مما يجعلك قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال التى فى قائمة المهام.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:


>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:


>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سىء عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>شهر ديسمبر يحمل لمواليد برج الجدى الكثير من المفاجآت كن مع موعد مع الأخبار السارة حتى يختتم عامك بسعادة غامرة، كن على يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ستجد أن الأخبار السارة تنهال عليك فى الأيام المقبلة.

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مصر 365

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