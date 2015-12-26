برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

برج الحوت على الجانب المهنى:

برج الحوت على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>برج الحوت معروف عنه أنه مثابر ويتحمل الصعاب، ولذلك يجب أن يعمل أكثر للوصول إلى حلمه، وسوف يتحقق قريبًا أن تصل إلى حلمك وسترى نتيجة أعمالك وتعبك فى ترقيك إلى الوظيفة التى تحلم بها.>برج الحوت يتمتع بشخصية عاطفية يحتاج إلى إعادة تقييم علاقاته من جديد حتى لا يظل مستنزفًا عاطفيًا، كن أكثر واقعية للوصول إلى حياة مفعمة بالحيوية وبدون مشاكل، وكن واثقًا أنه لا يوجد عمل طيب تفعله إلا وتجد نتيجته تظهر أمامك.>أصحاب برج الحوت دائمًا يحافظون على حالتهم الصحية بحالة جيدة، يعلمون جيدًا قيمة صحتهم ويسعون دائما إلى تناول الطعام بطريقة صحية، والحفاظ على اللياقة البدينة، وهم دائمًا من المحافظين على بشرتهم وجمالهم مهما تقدم السن.>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.