بالصور.. توجه وفد من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لشرم لدعم للسياحة

توجه وفد من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وإداراتها ومدارسها لشرم الشيخ، اليوم الجمعة، دعما وتنشيطا للسياحة.

أكدت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تنظيم رحلة سياحية لمدينة شرم الشيخ، شارك فيها عدد من العاملين بالتربية والتعليم، لتنشيط السياحة، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

وأضافت وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أول من شجعت السياحة الداخلية بالمحافظة، سواء المناطق السياحية التى تتميز بها المحافظة فى فوه ودسوق وتل الفراعين وكنيسة سخا الأثرية، والسياحة الداخلية بالمحافظات المصرية القريبة من المحافظة، وتبادل الزيارات المتعددة وزيارة المصانع والشركات بتوجهات من الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.



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