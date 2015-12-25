سيد عبد الحفيظ : جون أنطوي مستمر ولا صحة لتفكيره في الرحيل

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى أن جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لم يطلب تحديد جلسة مع بيسيرو المدير الفنى بسبب عدم مشاركته فى بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.وأوضح عبدالحفيظ – فى تصريح للموقع الرسمى للنادى اليوم الجمعه – أنه لا صحة لما تردد عن طلب أنطوى الجلوس مع المدير الفنى أو تفكيره فى الرحيل خاصة وأن الفريق لم يلعب بعد سوى عدة مباريات فى الدورى ومازال الموسم فى بدايته للحديث عن مثل هذه الأمور.

ومن جهة أخرى أكد مدير الكرة بالنادى إنه لا صحة لطلب جوزيه بيسيرو المدير الفنى التعاقد مع مهاجم جديد فى شهر يناير المقبل مثلما تردد مؤخرا.

وقال إن الفريق يضم بين صفوفه مجموعة متميزة من المهاجمين، موضحا أن بيسيرو لم يفتح بعد هذا الملف ولم يستقر على المراكز التى تحتاج إلى تدعيم، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يثق فى المهاجمين الموجودين وقدرتهم على قيادة الفريق فى الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

وفى إطار نفس السياق، أوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى سيحسم يوم لقاء فريق الداخلية بالدورى والمقرر إقامتها يوم 14 يناير قراره بالموافقة على إعارة بعض اللاعبين الذى يتلقى النادى خلالهم فى هذه الفترة العديد من الاتصالات بشأنهم.

> وقال عبدالحفيظ إن هذا الموعد سيكون مناسبا لحسم القرار بعدما يستقر جوزيه بيسيرو على المجموعة التى يحتاجها ثم يتخذ قراره بخصوص البعض الآخر من اللاعبين.

وأشار إلى أنه تلقى بالفعل عدة اتصالات تخص استعارة عدد من اللاعبين كان آخرها اتصال من نادى أسوان لاستعارة كريم بامبو موضحا أن هذه العروض لم تأخذ بعد الشكل الرسمى.