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موقع إسرائيلى: تأمين مشدد لفنادق القدس خشية اعتداء اليهود على المسيحيين

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موقع إسرائيلى: تأمين مشدد لفنادق القدس خشية اعتداء اليهود على المسيحيين موقع إسرائيلى: تأمين مشدد لفنادق القدس خشية اعتداء اليهود على المسيحيين
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية رفعت درجة استعدادها لتأمين الفنادق فى مدينة القدس المحتلة التى يشغلها حاليا جنسيات متعددة للاختفال بعيد الميلاد.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تخشى قيام الحريديم أو الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام هذه الفنادق لكون اليهود المتزمتون لا يعترفون بالديانة المسيحية، ويعتبرون الاحتفال بعيد الميلاد داخل إسرائيل خرقا صارخا للمعتقدات اليهودية.

وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أن بعض الفنادق رفضت استقبال أفواج من المسيحيين الذين يرغبون فى الاحتفال بعيد الميلاد فى القدس، خوفا من بطش اليهود المتزمتين، واعتبار أصحاب الفنادق فى إسرائيل مارقين وخارجين عن اليهودية.

يذكر أن الديانة اليهودية لا تعترف بالسيد المسيح، وتعتبر المسيحيين المؤمنين به ليسوا على حق، وتوصى تعاليم التوراة بعدم التعامل معهم، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب خطيئة.
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