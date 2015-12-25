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مدافع سموحة لـ في الجول: خرجنا فائزين رغم التعادل مع أسوان

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مدافع سموحة لـ في الجول: خرجنا فائزين رغم التعادل مع أسوان مدافع سموحة لـ في الجول: خرجنا فائزين رغم التعادل مع أسوان

قال محمود عزت مدافع سموحة إن التعادل السلبي مع أسوان في ملعبه يعد مكسب بالنسبة لفريقه نظرا لسوء الأرضية.

وتعادل سموحة سلبا أمام أسوان في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة 10.

وأضاف عزت لـFilGoal.com يوم الجمعة عقب المباراة "الحمد لله أننا خرجنا من المباراة بدون إصابات أو أي أمر سيء للاعبين".

وتابع "مكسبنا اليوم هو الخروج بدون إصابات لأن الملعب سيء جدا. ورغم ذلك استحوذنا على الكرة وكنا نستطيع التسجيل لكن لم يكن التوفيق حليفنا".

"التعادل عموما خسارة لسموحة لأننا فقدنا نقطتين لكننا معذورين بسبب تلاحم المباريات".

وأتم "لابد أن نطوي صفحة كل مباراة بعد نهايتها لكي نركز فيما هو قادم".

ويحتل سموحة الترتيب الخامس برصيد 16 نقطة. أما أسوان فيحل بالمركز 14 بثماني نقاط.

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