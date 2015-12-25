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حمادة صدقي لـ في الجول: الأهلي استعاد الثقة.. وغياب ستانلي مؤثر ولكن

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حمادة صدقي لـ في الجول: الأهلي استعاد الثقة.. وغياب ستانلي مؤثر ولكن حمادة صدقي لـ في الجول: الأهلي استعاد الثقة.. وغياب ستانلي مؤثر ولكن

قال حمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة إن مواجهة الأهلي تمثل صعوبة بالغة لفريقه في مشوار الدوري المصري خاصة بعد فوز المارد الأحمر على حرس الحدود في المباراة الأخيرة.

ويلعب الأهلي مع وادي دجلة في ملعب الدفاع الجوي يوم السبت بالجولة 11 للدوري المصري.

وأضاف صدقي لـ FilGoal.comيوم الجمعة "مباراة صعبة مثل كل المباريات.. الأهلي كان يعاني من سوء النتائج وخسر مرتين ثم فاز على حرس الحدود فعادت له الثقة".

مدرب دجلة يتحدث لـ في الجول عن مواجهة سلاح الأهلي.. وغياب أثر على الفريق

وتابع "سيبحث عن مواصلة الانتصارات لكني سألعب بتكتيك يجعلني أخرج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على الأقل".

وخسر دجلة في المباراتين الأخيرتين أمام المصري وسموحة.

وعلى ذلك قال صدقي: "آخر مباراتين لم تكن النتائج مرضية فنحن أكثر الفرق تضررا من التوقف بسبب إرهاق لاعبي الأولمبي وأيضا مع غياب ستانلي هداف الدوري سيفرق معي كثيرا".

وأردف "أتمنى أن أصلح الأخطاء في المحاضرة الفنية عمليا ونظريا".

وعن أصعب لاعب يواجهه في الأهلي أكد "هجوم الأهلي كله بداية من عبد الله السعيد أو إيفونا وغيرهم يشكلون خطورة دائما بجانب مقاعد البدلاء القوية".

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