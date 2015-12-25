هجوم المصري يفشل لأول مرة.. الإنتاج يوقف انتصارات الفريق الساحلي بتعادل

تعادل النادي المصري مع نظيره الإنتاج الحربي سلبيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المصري كان الأفضل طوال فترات الللقاء، وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة خلال الشوطين.

وكانت أخطر فرص اللقاء عن طريق المدافع محمد مجدي في بداية الشوط الثاني، حين حول ركلة ركنية برأسية نحو المرمى، أخرجها أمير عبد الحميد بصعوبة.

والفرصة الأخرى كانت عن طريق البديل محمد أشرف والذي سدد كرة فور نزوله، تخطت أمير عبد الحميد، لكن لؤي نبيل أنقذها من خط المرمى.

ومن جانب الإنتاج الحربي، كان البديل محمود عبد الحكيم هو مصدر خطورته الأكبر عقب نزوله، وكاد أن يسجل هدفا في الدقيقة الـ 80 بعد أن انفرد بمرمى رمزي صالح وتعرض لعرقلة، لكن حكم اللقاء احتسب تسلل على اللاعب.

المباراة هي الأولى التي يفشل المصري بالتسجيل فيها منذ بداية الدوري، إذ أنه نجح في التسجيل بالمباريات الثمانية التي خاضها من قبل.

تعادل الفريقين رفع رصيد المصري للنقطة الـ 18 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة العاشرة في المركز الـ 11.