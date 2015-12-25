أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هجوم المصري يفشل لأول مرة.. الإنتاج يوقف انتصارات الفريق الساحلي بتعادل

Google+ Print
هجوم المصري يفشل لأول مرة.. الإنتاج يوقف انتصارات الفريق الساحلي بتعادل هجوم المصري يفشل لأول مرة.. الإنتاج يوقف انتصارات الفريق الساحلي بتعادل

تعادل النادي المصري مع نظيره الإنتاج الحربي سلبيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المصري كان الأفضل طوال فترات الللقاء، وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة خلال الشوطين.

وكانت أخطر فرص اللقاء عن طريق المدافع محمد مجدي في بداية الشوط الثاني، حين حول ركلة ركنية برأسية نحو المرمى، أخرجها أمير عبد الحميد بصعوبة.

والفرصة الأخرى كانت عن طريق البديل محمد أشرف والذي سدد كرة فور نزوله، تخطت أمير عبد الحميد، لكن لؤي نبيل أنقذها من خط المرمى.

ومن جانب الإنتاج الحربي، كان البديل محمود عبد الحكيم هو مصدر خطورته الأكبر عقب نزوله، وكاد أن يسجل هدفا في الدقيقة الـ 80 بعد أن انفرد بمرمى رمزي صالح وتعرض لعرقلة، لكن حكم اللقاء احتسب تسلل على اللاعب.

المباراة هي الأولى التي يفشل المصري بالتسجيل فيها منذ بداية الدوري، إذ أنه نجح في التسجيل بالمباريات الثمانية التي خاضها من قبل.

تعادل الفريقين رفع رصيد المصري للنقطة الـ 18 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة العاشرة في المركز الـ 11.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع