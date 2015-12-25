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"اليوم السابع" يطلق أضخم استفتاء شعبى لاختيار شخصية عام 2015 فى جميع المجالات

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"اليوم السابع" يطلق أضخم استفتاء شعبى لاختيار شخصية عام 2015 فى جميع المجالات "اليوم السابع" يطلق أضخم استفتاء شعبى لاختيار شخصية عام 2015 فى جميع المجالات
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2015، الذى شهد العديد من الأحداث الكبرى، تزامنت بدورها مع صعود وهبوط العديد من الأسماء والرموز فى مجالات السياسة والإعلام والاقتصاد والأدب والعمل العام والرياضة والغناء والتمثيل.. وغيرها.

وعلى مشارف عام جديد، وقبل أن نطوى صفحة 2015، بكل ما شهده من أحداث وقرارات ومشاريع وتحديات خاضها المصريون، وما زالوا، وما صاحب ذلك من متغيرات عدة على الصعيدين الإقليمى والدول ـ يطلق "اليوم السابع" لقرائه أكبر وأضخم استفتاء شعبى لعام 2015 يتوج من خلاله الجمهور نجوم العام ورموزه باختياراتهم الحرة فى كافة المجالات.

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مصر 365