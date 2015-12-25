مشاجرة بالأسلحة بسبب نزاع على ملكية كافتيريا فى الإسكندرية

تلقى اللواء نادر الجنيدى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بنشوب مشاجرة بالأسلحة بسبب نزاع على ملكية كافتيريا عند تقاطع شارع المشير مع طريق الحرية.

توصلت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت بين "طرف أول" ضم كلا من "محمد .ب" -52 سنة موظف على المعاش- "هارب " ،و"محمود. ك " -22 سنة - و" سعودى. ص " - 26 سنة ،و" محمد .ص" - 28 سنة - و" السيد. م " -27 سنة "موظفون أمن بشركة خاصة" و"طرف ثان" ضم كلا من" السيد. م ش " - 60 سنة عامل -"هارب " و"محمد. ح " - 32 سنة عامل بالكافيتريا محل النزاع.

وأضافت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب نزاع بين الأول من الطرف الأول والأول من الطرف الثانى" - هاربين - على ملكية الكافيتريا وهو النزاع المحرر بشأنه محضر إدارى فى قسم سيدى جابر وأن المشاجرة اندلعت عقب تنفيذ قرار النيابة بمعاينة الكافيتريا عن طريق أحد مهندسى الحى وحيث استعان الأول بباقى أفراد الطرف الأول لإيهام المتواجدين بحصولة على قرار بتمكينه من الكافيتريا وهنا تصدى لهم أفراد الطرف الثانى وأحدثوا حالة من الفوضى دون إصابات.

> تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفى المشاجرة - عدا المتهمين الرئيسيين - وبحوزة الثانى - منتحل صفة ضابط - طبنجه محدث صوت"معدلة لإطلاق الطلقات الخرز"بداخلها 8 طلقات وتحرر المحضر اللازم بقسم سيدى جابر وإحالتهم إلى النيابة.