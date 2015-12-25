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احتراق 5 منازل فى ساقلته بسوهاج إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز

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احتراق 5 منازل فى ساقلته بسوهاج إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز احتراق 5 منازل فى ساقلته بسوهاج إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز
شهدت قرية الحردانة بمركز ساقلته فى محافظة سوهاج، احتراق 5 منازل بعد تسرب غاز البوتاجاز من أحدى الإسطوانات المنزلية دون وقوع خسائر فى الأرواح، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته، يفيد بنشوب حريق فى عدد من المنازل بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والنقيب هيثم الحجيرى، معاون أول مباحث المركز بتقدم محمود . ج . ب " 69 سنة عامل ، راضي . م . م " 31 سنة حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ، السيد . أ . ب " 31 سنة حاصل علي دبلوم ‏، السيد .ع . خ " 47 سنة أخصائى اجتماعى‏، على . م ج . ع" 46 سنة موظف - ويقيمون بناحية الحرادنة - دائرة المركز ‏بنشوب حريق بمنزل الأول جراء تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز وامتد لباقى المنازل.

تم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية ‏وبمساعدة الأهالي، بسؤال مالكى المنازل قرروا حدوث بعض التلفيات بالمنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة ‏الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

تكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20 أحوال المركز اليوم، وجارى العرض علي النيابة العامة‏.

- السيطرة على حريق بمحطة وقود التعاون بقرية علوان بأسيوط

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