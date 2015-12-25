محافظ الفيوم يستجيب لربة منزل أنجبت 3 توائم ويقرر سداد نفقات الحضانات

استجاب المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، لمطلب ربة منزل تدعى إسلام عزام عبد الحكيم، وضعت 3 أطفال توائم ناقصى النمو، وعدم مقدرتها على تحمل مصاريف الحضّانة الخاصة التى يتلقون الرعاية فيها، وقرر محافظ الفيوم تحمل المحافظة كافة المصروفات المستحقة عن الأطفال الثلاثة للحضّانة الخاصة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة تدبير أماكن للتوائم الثلاثة بحضّانات المستشفيات الحكومية، وبالفعل تم نقل أحد الأطفال إلى حضانة مستشفى الفيوم العام، ونقل الطفل الثانى إلى مستشفى طامية المركزى فى سيارة إسعاف مجهزة، فى حين لايزال الطفل الثالث يخضع للرعاية الطبية بالحضانة الخاصة على نفقة المحافظة لحين تدبير مكان له بأحد المستشفيات الحكومية.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى خدمة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى بشتى الطرق للارتقاء بالمنظومة الصحية وزيادة عدد الآسّرة والحضانات بالمستشفيات الحكومية لمواجهة الاحتياجات.

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