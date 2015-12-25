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حريق متعمد في نزل يعد لإيواء لاجئين في ألمانيا

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حريق متعمد في نزل يعد لإيواء لاجئين في ألمانيا حريق متعمد في نزل يعد لإيواء لاجئين في ألمانيا

أرشيفية

اندلع حريق في مبنى تحت الإنشاء يُعد لإيواء لاجئين، في بلدة شفيبيس جموند، بولاية بادن – فورتمبرج الألمانية، ليلة الخميس/الجمعة.

وذكرت الشرطة وإدارة المدينة، صباح اليوم الجمعة، أن المحققين يرجحون أن الحريق مُتعمَد، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وكان من المخطط أن يصبح المبنى جاهزا لإيواء نحو 120 لاجئاً بحلول الربيع المقبل.

وبحسب بيانات السلطات، لم يتسبب الحريق سوى في خسائر مادية محدودة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، اندلع الحريق في لوحة وصلات كهربائية أرضية مفتوحة أمام المبنى.

وقال متحدث باسم البلدة إن قوات إطفاء تابعة لإحدى الشركات مرت بالصدفة عند مكان الحادث، وقامت بإطفاء الحريق.

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