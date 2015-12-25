وزير الدفاع يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبى لمستشفى القوات المسلحة بالمعادى

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، والتى ساهمت على مدار الـ50 عاماً الماضية فى تقديم خدمة طببية متميزة للعسكريين والمدنيين على السواء.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة للواء أركان حرب عبد المرضى عبد السلام رئيس هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحة أكد فيها حرص القيادة العامة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى .

والقى اللواء طبيب محمود الهلالى مدير المجمع الطبى بالمعادى كلمة أشار فيها إلى أن المستشفى منذ إنشائها تتمتع بسمعه طبية عالمية جعلتها فى مقدمة الصروح الطبية فى مصر والقارة الأفريقية بما تضمة من خبرات طبية وأطقم تمريضية مؤهلة على أعلى المستويات العلمية والتكنولوجية .

وشاهد القائد العام فيلما تسجيلياً تناول تاريخ ومراحل إنشاء المستشفى وتطور الإمكانات والقدرات الطبية بها .

وأكد الفريق أول صدقى صبحى حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها الطبية والعسكرية فى كافة المجالات والاهتمام بالمنظومة الطبية والعلاجية بكافة محافظات الجمهورية وتزويدها بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات والكوادر الطبية لتضاهى أرقى المستويات العالمية .

وقام القائد العام بتكريم قدامى قادة ومديرى مستشفى المعادى العسكرى تقديراً لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص فى خدمة الوطن وتخفيف آلام المرضى أثناء توليهم المسؤلية ، كما تفقد عدد من الأقسام الطبية التى تم تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية .

حضر مراسم الاحتفال وزيرا الصحة والتعليم العالى وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى مستشفى المعادى العسكرى وعدد من الأطباء وأطقم التمريض بمستشفى المعادى وطلبة كلية الطب العسكرى وكليات الطب.



>