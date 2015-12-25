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18يناير.. نظر استئناف منى عراقى على حبسها 6 شهور لإذاعتها أخبارا كاذبة

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18يناير.. نظر استئناف منى عراقى على حبسها 6 شهور لإذاعتها أخبارا كاذبة 18يناير.. نظر استئناف منى عراقى على حبسها 6 شهور لإذاعتها أخبارا كاذبة
حدد المستشار محمد حسين رئيس نيابة القديمة، جلسة 18 يناير 2016 لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع منى عراقى مقدمة برنامج المستخبى على حكم حبسها 6 شهور، لاتهامها بالسب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز، قد عاقبت منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى"، بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، وطارق نور، صاحب قناة "القاهرة والناس"، بعدم الاختصاص، فى دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة فى واقعة "حمام باب البحر".

ووجهت النيابة العامة لمنى عراقى تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن فى الأعراض بالقضية التى اتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة فى 12 يناير الماضى، من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

وأقام المتهمون دعوى سب وقذف أمام المحكمة، لمطالبة مقدمة البرنامج بتعويض مادى لما بدر منها من تشويه لسمعتهم فى القضية.

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مصر 365

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