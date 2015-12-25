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الأرصاد : طقس اليوم معتدل.. وشبورة مائية على الوجه البحري والقاهرة

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الأرصاد : طقس اليوم معتدل.. وشبورة مائية على الوجه البحري والقاهرة الأرصاد : طقس اليوم معتدل.. وشبورة مائية على الوجه البحري والقاهرة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شتويا معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

 

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