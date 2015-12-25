"برهامى" يخطب الجمعة بمسجد الحمد بعد تجديد تصريح الأوقاف

أعلن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأنه سيخطب اليوم الجمعة، بمسجد الحمد بخورشيد بعد حصوله على تجديد تصريح الخطابة لمدة شهر كامل من وزارة الأوقاف.

وقال "برهامى" عبر صفحته على الفيس بوك، أن الدعوة السلفية تحارب الإرهاب والعنف والافكار المنحرفة منذ أكثر من أربعين عاما، وكل المسئولين يعلمون ذلك جيداً، متسائلاً "هل بعد كل هذا يقال أن الدعوة السلفية أخطر من داعش ؟!".

وكان قد أصدرت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بيان لتمنع نائب رئيس الدعوة السفية من الخطابة نهائياً رداً على تعدى مجموعة من السلفيين على أمام الأوقاف ومنعه من الخطابة .