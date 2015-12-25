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اعتماد 3,7 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير بالمحلة

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اعتماد 3,7 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير بالمحلة اعتماد 3,7 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير بالمحلة
أكد اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة ،أن سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية اعتمد 3,7مليون جنيه لاستكمال باقى أعمال التطوير بمدينة المحلة فى مرحلتها الثانية على 4محاور من ميدان الشون حتى ميدان المشحمة وطريق الزراعة ومدخل دمرو ومدخل شركة النصر للانتهاء من أعمال التطوير التى اعتمدها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

وأضاف رئيس المدينة فى تصريح خاص أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير نفق الكوبرى السفلى بتكلفة 3ملايين جنيه على ان يتم افتتاحه فور وصول محافظ الغربية من الخارج.

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مصر 365